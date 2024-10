Calciomercato Reggina: per l’attacco tanti obiettivi si allontanano mentre il campionato si avvicina

Lavora in maniera incessante il Ds Taibi per consegnare a mister Aglietti prima dell’inizio del campionato l’attaccante in grado di fare la differenza.

Pochi attaccanti in circolazione, tante le squadre alla ricerca

Le difficoltà non mancano, perchè nonostante la disponibilità del presidente Luca Gallo al sacrificio economico, non è semplice arrivare all’uomo-gol, con un budget comunque non altissimo ed una numerosa concorrenza da superare. Il centravanti è l’elemento più prezioso di ogni calciomercato, figuriamoci adesso con una crisi economica che ha colpito duramente tutte le società di calcio e chi ha quello bravo in organico, se ne libera a fatica. Il sogno resta sempre Di Carmine, ma più passano le settimane, più è un obiettivo che si allontana. Su Galabinov ci sono troppe squadre e questo ovviamente avvantaggia le richieste del calciatore. La Reggina ha sondato il terreno anche per La Mantia, ma ad oggi l’Empoli non intende privarsene. Il cerchio si stringe ed il tempo passa, anche se il ds Taibi è convinto di poter centrare almeno uno dei diversi obiettivi.