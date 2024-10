Calciomercato Reggina: arrivati due attaccanti. Cosa manca ancora a Baroni

Secondo quanto era già previsto, la Reggina si ritrova in organico con due attaccanti in più. Uno giovane e non ancora ufficializzato, si attende il passaggio definitivo di Petrelli dalla Juventus al Genoa e l’altro, Montalto, più esperto che proprio nella giornata di ieri ha posto la firma su un contratto che lo lega agli amaranto fino al 2022.

Servono ancora rinforzi

Da questo momento il tecnico Baroni potrà contare su quel peso offensivo in più mancato fino ad oggi per diversi motivi e che finalmente potrà essere sfruttato per avere una Reggina più consistente, capace di finalizzare meglio la mole di gioco che produce e si spera pure in grado di equilibrare la differenza tra primi e secondi tempi, senza quel cronico difetto che ha fatto perdere troppi punti per strada. Finita qui? Assolutamente no, perchè all’appello mancano ancora un centrocampista ed un esterno offensivo. Sono queste le richieste dell’allenatore amaranto per rendere la sua Reggina una squadra completa ed adatta al suo gioco.

Dopo Petrelli e Montalto un altro attaccante?

Ed il terzo attaccante? La Reggina ci ha provato ed anche in maniera insistente con Iemmello, ma volgendo l’attenzione anche altrove. L’operazione ultimo centravanti è probabilmente anche legata alla questione Charpentier. Se con il Genoa si dovesse decidere per la risoluzione del prestito, allora si che la ricerca continuerà, altrimenti anche numericamente quel reparto sarebbe troppo affollato, tenuto conto pure che in queste settimane in quel ruolo abbiamo visto alternarsi sia Rivas che Menez. Intanto la cosa certa è la presenza di altri due elementi nuovi contro la Salernitana, ma non saranno gli unici.