Calciomercato Reggina: spuntano nuovi nomi in diversi reparti

Tanti sondaggi soprattutto per quello che riguarda gli Under

Nomi. Al momento il tifoso si deve accontentare solo di quello. La società, lo abbiamo detto, ha scelto la linea del silenzio e non vuole incappare in quello che può essere l’errore più banale che in queste categorie spesso si verifica: annunciare un calciatore prima che venga apposta la firma sul contratto. Cosa che ci attendiamo nei prossimi giorni, a partire dal primo di luglio quando si aprirà ufficialmente il calciomercato.

Nel frattempo il DT Bonanno lavora su più fronti e con l’idea di consegnare al tecnico Pergolizzi quei rinforzi richiesti. Secondo quanto riferisce Gazzetta del Sud, insieme alla decisione da prendere riguardo il portiere Martinez con la scelta ultima spettante al diretto interessato, cioè accettare o meno di poter andare incontro ad un’altra stagione in cui il posto da titolare potrebbe essere messo in discussione dalla presenza di un forte Under, ci si sta muovendo ad ampio raggio.

Sulla mediana il nome nuovo è quello di Salvatore Dore, di proprietà della Cremonese con la quale la trattativa sarebbe ben avviata per il giovane Under 20, lo scorso anno con la maglia del Casalnuovo. Fisico possente, autore di sei reti. Ricordiamo che la società amaranto ha avviato discorsi già approfonditi con Laaribi, mentre in attacco oltre al nome di Antonino Ragusa, spunta quello della seconda punta Andrea Pagni, di proprietà del Cosenza, classe 2006, ritenuto un promettente.