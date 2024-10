Reggina tra marchio, calciomercato e S. Agata. La situazione

Ormai manca davvero poco. Tra qualche giorno sarà possibile presentare in maniera ufficiale il tecnico Rosario Pergolizzi e da quel momento potremmo ritenere la nuova stagione 2024-25 avviata a tutti gli effetti. Il silenzio sulle operazioni di mercato va letto come un percorso che strategicamente questa società ha inteso intraprendere al pari anche di tutte quelle attività extracampo come per esempio l’ultima che ha visto finalmente mettere nero su bianco riguardo la questione marchio. L’atto notarile ha di fatto riconsegnato la storia e per citare Ballarino nel giorno dell’acquisizione dei beni materiali e immateriali della Reggina: “Mai più LFA“.

Nel frattempo la società si muove su due fronti, quello della campagna di rafforzamento e quello in cui il club manager Giuseppe Praticò, prossimo Dg, sta seguendo per il centro sportivo S. Agata.

La parte tecnica è curata dal DT Bonanno che da giorni prosegue i suoi confronti con quei calciatori ritenuti utili alla causa. Sono diverse le operazioni che si stanno portando avanti perchè gli elementi da consegnare al tecnico toccano tutti i reparti, a breve sono attese le prime ufficializzazioni. Sul fronte strutture, mentre procedono speditamente i lavori per la riqualificazione di una parte dell’Oreste Granillo, ancora in attesa di sviluppi e notizie sul fronte S. Agata. Dato per scontato che non sarà possibile aspettare il bando per l’assegnazione, prende sempre più corpo l’ipotesi del prolungamento della proroga per tutta la prossima stagione.