Calciomercato: il Bari ad un passo da Menez, fissato il giorno dell’arrivo

Ha deliziato i tifosi della Reggina con le sue giocate, li ha fatti anche disperare per lunghi tratti delle tre stagioni giocate con la maglia amaranto. Jeremy Menez rimane comunque un giocatore di livello tecnico superiore alla media ed il Bari ha inteso approffittare del suo status di svincolato per convincerlo ad accettare il trasferimento in biancorosso e quindi giocare ancora per qualche stagione. Le parti si sono incontrate e l’accordo sembra sia stato raggiunto. Martedi il francese dovrebbe essere a Bari per la firma.

