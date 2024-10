Calciomercato Reggina: Adriano Montalto a breve sarà amaranto

E’ stata la giornata di chiusura per quello che riguarda la trattativa tra la Reggina ed il Bari. E si, perchè con Adriano Montalto la società amaranto aveva già trovato l’accordo.

Leggi anche

Adriano Montalto a disposizione di Baroni da domani?

L’attaccante in forza alla società barese si è mostrato subito disponibile al trasferimento, da Bari si attendono solamente le ultime firme per il via libera e quindi il trasferimento del calciatore alla Reggina. Il giocatore potrebbe essere a disposizione di mister Baroni già dalla giornata di domani, un rinforzo necessario per irrobustire qualitativamente e anche numericamente un reparto che in un solo colpo ha perso Rivas e Charpentier.