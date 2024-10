Calciomercato Reggina: si lavora per uno scambio con il Bari

La Reggina è molto impegnata anche in questa fase di calciomercato. Si sperava di fare solo qualche intervento, ma con l’arrivo del nuovo tecnico, sono cambiate le esigenze tattiche e di conseguenza si dovrà andare alla ricerca di calciatori funzionali al progetto di mister Baroni.

Leggi anche

I prossimi arrivi e le prime uscite

Già detto degli arrivi sicuri di Micovschi e Nicolas, ormai prossimo anche quello dell’altro esterno offensivo Mustacchio in uscita dal Crotone. Si è alla ricerca di un centrocampista e qualora dovessero crearsi delle opportunità, verrà rinforzato anche il reparto difensivo. E per l’attacco? La strategia è quella dell’attesa, tranne che non si incastrino delle situazioni di mercato e quindi l’eventuale arrivo di un altro attaccante potrebbe essere anticipato.

Leggi anche

Colloqui con il Bari per un eventuale scambio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Reggina ed il Bari sono in piena trattativa per Gabriele Rolando e starebbero discutendo su un possibile scambio per il trasferimento dell’esterno in biancorosso e tentare di portare a Reggio Calabria l’attaccante Simeri. Il calciatore pare abbia chiesto di poter andare via, giunto alla sua terza stagione con il Bari e dopo aver siglato nella passata stagione 10 reti con i galletti, i quali hanno battagliato proprio contro la Reggina per la conquista della serie B, poi conquistata dagli amaranto.