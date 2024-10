Calciomercato: Reggina più vicina al vice Pierozzi. Bouah in prestito

Il Ds Taibi a precisa domanda è stato chiarissimo: “Bouah è un nostro calciatore che per la grande esplosione di Pierozzi fino al momento non ha trovato spazio. Parlerò con il suo procuratore e se entrambi avvertiamo la necessità di dovergli dare la possibilità di giocare, lo daremo in prestito“. Ed è proprio questa la strada che si sta profilando per l’esterno, visto che la Reggina è tornata prepotentemente su un vecchio pallino, quel giocatore che la dirigenza amaranto avrebbe voluto portare alla corte di Inzaghi già dalla scorsa estate. Parliamo del giovane Bayeye, classe 2000, bloccato allora dal tecnico Juric, ma di fatto mai utilizzato al Torino. Taibi sta dialogando con la società piemontese e questa volta sembra ci siano maggiori probabilità di poterlo avere. Alla ripresa del campionato sarà la prima Reggina senza Pierozzi, visto che il giocatore è stato squalificato per aver raggiunto la quinta ammonizione. Sul fronte cessioni, al momento smentite quelle che riguardano Loiacono e Crisetig.

