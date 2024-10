Calciomercato, Alfredo Pedullà: ‘Sull’attaccante Forte la Reggina non c’è’

Da settimane si parla di un interessamento serio della Reggina per l’attaccante Francesco Forte. La società amaranto ci ha provato, ma non intende partecipare ad aste e quindi nella corsa al centravanti del Benevento, come detto in altra pagina del nostro giornale, non intende farne parte. La conferma arriva anche dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà:

