Calciomercato Reggina: Bianchi è del Cesena. Via anche Aya

In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore, la Reggina ha avviato da tempo alcune operazioni anche in uscita per quei calciatori fuori dal progetto tecnico.

Ormai da diverse settimane si parla del possibile trasferimento di Nicolò Bianchi al Cesena, il centrocampista fortemente richiesto dal tecnico Mimmo Toscano. Non è stato ancora ufficializzato, ma l’ex amaranto ha firmato il contratto che dovrebbe legarlo per le prossime due stagioni. A Cesena tenta un’altra promozione in coppia con l’allenatore reggino. Un’altra operazione pronta per essere ultimata riguarda il difensore Aya. E’ richiesto dall’Avellino. Da piazzare anche i vari Situm, Ricci, Laribi e non solo.