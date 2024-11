Reggina, il grande nome per la panchina potrebbe essere Inzaghi

Panchina Reggina, sono giorni caldi e decisivi per definire chi sarà l’erede di Stellone in riva allo Stretto. La società amaranto ha fretta e necessità di chiudere la pratica al più presto, l’inizio della stagione è ormai alle porte.

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, dalla rosa di papabili per la panchina amaranto spunta con decisione il profilo di Filippo Inzaghi. Inutile aggiungere qualcosa alla carriera da calciatore di Inzaghi, che si racconta da sola. Da tecnico, dopo l’esperienza al Milan, Superpippo ha guidato il Benevento in serie A. Nella passata stagione, un buon percorso alla guida del Brescia, che però non gli è bastato per evitare l’esonero da parte del vulcanico Cellino.