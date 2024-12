Calciomercato: l’ex Reggina Bolzicco va via dal Fasano. Per lui una nuova destinazione

Esperienza in Puglia non particolarmente esaltante per l'attaccante

Per l’ex attaccante della Reggina Tomas Bolzicco è già finita l’avventura con la maglia del Fasano. Un percorso poco brillante per lui con dodici presenze all’attivo e zero gol. Che non fosse un bomber di razza i tifosi amaranto hanno avuto modo di verificarlo nella passata stagione dove l’argentino ha totalizzato 24 presenze, mettendo a segno 4 reti e fornendo 3 assist. Non pecca certamente di generosità ma da lui le squadre per le quali gioca si aspettano soprattutto i gol. Passa alla Sanremese:

Il comunicato ufficiale

La Sanremese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Tomas Bolzicco, precedenti esperienze tra le altre con Unión Santa Fe, Estudiantes, Reggina e Città di Fasano, il quale farà parte della rosa della prima squadra sino al termine della stagione.