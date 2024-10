Calciomercato Reggina: le dichiarazioni del DT Bonanno su Bianchi

Altro passaggio interessante dell’intervista rilasciata a Gazzetta del Sud dal Dt Bonanno, riguarda il mercato e più nello specifico l’idea Nicolò Bianchi: “Il mercato ancora non è chiuso, qualcosa ancora faremo. Rimaniamo sul pezzo e se ci sarà l’opportunità non ci tireremo indietro. Bianchi? Al momento non c’è nessuno trattativa con il calciatore. E’ chiaro che si tratta di un ottimo giocatore. Staremo a vedere cosa accadrà e con il trascorrere delle settimane faremo le nostre valutazioni. Siracusa da battere? Preferisco non fare pronostici, ci sono alcune formazioni competitive in grado di vincere il campionato, ma meglio non entrare nello specifico. Per raggiungere determinati risultati c’è bisogno del sostegno della nostra gente. Il Granillo è uno stadio magico, l’anno scorso i nostri sostenitori ci sono stati accanto anche in trasferta“.

