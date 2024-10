Calciomercato LFA Reggio, tutto fermo. Hanno fatto discutere le ultime dichiarazioni del DT Bonanno

Siamo giunti al dodicesimo giorno di calciomercato ed ancora in casa amaranto nulla si muove. “La società sa cosa serve a questa squadra” continua a ripetere mister Trocini, ma la sensazione è che l’individuazione degli elementi che tecnicamente ed economicamente possano soddisfare la dirigenza, non sia semplice. Non ci sono nomi, tantomeno indiscrezioni su eventuali reparti che dovrebbero essere rinforzati. Oggi dall’esterno verrebbe da dire che il centrocampo, nonostante sia il settore con la presenza di più calciatori di qualità ed esperienza, è quello che necessita di almeno due interventi. Serve come il pane una alternativa a Salandria che inspiegabilmente continua a sfoggiare prestazioni decisamente al di sotto delle sue potenzialità. Inizialmente si pensava ad una condizione fisica precaria, elemento non più da prendere in piena considerazione, essendo arrivati quasi alla fine del girone di andata. Mungo viaggia a corrente alternata, Zucco è infortunato ed il numero di giocatori in organico che possano coprire quella zona di campo è esiguo. Barillà ha trascinato la squadra per buona parte di questo avvio di campionato ed ora ne sta pagando le conseguenze dal punto di vista muscolare, mentre per Simonetta dicono sia ancora troppo presto per essere lanciato nella mischia. Servono centrocampisti e lo ribadiamo, anche per restituire a Porcino il suo ruolo naturale che non è certamente quello di mezzala ed anche perchè quello è il reparto che ha mostrato le maggiori difficoltà.

Poi ci sarà da capire se oltre Ricci, Bianco e Ponzo, saranno altri i calciatori pronti a salutare, anche perchè andrebbero fatte alcune valutazioni pure sul reparto offensivo tra qualche esterno e la zona più avanzata, visto che Rosetti spesso è ai box per infortunio e Coppola non viene più impiegato da tempo. Bolzicco è un generoso, ma ci sarà un motivo se oggi la LFA Reggio è tra le compagini che segnano meno. L’ultimo aspetto riguarda Martinez. La lunga squalifica che si spera di ridurre, ha momentaneamente risolto il problema sulle scelte che settimanalmente deve operare Trocini riguardo l’impiego tra i pali di un Under oppure un Over. Per l’estremo difensore le richieste non mancano, lui vorrebbe giocare ed in amaranto non ha più questa certezza. E non per questioni tecniche. Le ultime dichiarazioni del DT Bonanno hanno sorpreso e fatto discutere chi immaginava interventi massicci sull’organico o addirittura una mini rivoluzione. Il dirigente ha parlato di uno o al massimo due movimenti in entrata.