LFA Reggio Calabria: il DT Bonanno parla di calciomercato

Non saranno tanti i movimenti in questa sessione

Nel corso dell’intervista rilasciata a Radio Touring, il DT Bonanno ha fatto un passaggio anche sul calciomercato: “Rispetto a quella mole enorme di calciatori arrivati la scorsa estate ed in tutta fretta, secondo me adesso bisogna fare solo una o due cose. Abbiamo diverse trattative in corso, non tutte si concretizzeranno, lavoriamo a cavallo tra i due mercati tra dilenttanti e professionisti. Nessun nome e nessuna indiscrezione? Potrebbero essere buono per noi. Ci aspettiamo la crescita di quei calciatori che abbiamo portato a Reggio perchè convinti che con la loro qualità e la loro esperienza, possano darci una grossa mano di aiuto. Siamo attenti al mercato degli Under ma ovviamente nella nostra lista sono presenti anche diversi Over”.