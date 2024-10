LFA Reggio, Bonanno: ‘Riduttivo parlare solo di sindrome da Granillo’

Dopo la vittoria contro il Locri, al termine di una giocata male, registriamo l’intervento del DT Bonanno a Radio Touring: “Siamo tutti d’accordo su un punto, questa squadra può dare di più. Fuori casa abbiamo fatto dei risultati, in casa altri. E’ sinceramente riduttivo parlare di sindrome da Granillo, abbiamo calciatori scelto di categoria superiore, esperti e di personalità. Il Granillo deve essere valore aggiunto e non il contrario. Siamo contenti per come si è riusciti a fare gruppo, superate le difficoltà iniziali, certamente vogliamo di più da tutti, la gente ha altre aspettative. Tutti si sta lavorando per migliorare questi aspetti, per fortuna è arrivato un buon risultato e questo ci aiuta ad analizzare meglio ogni situazione”.

Il collettivo non i singoli

“Nessuno può mettere in dubbio Salandria o Mungo, attendiamo di trovare un assetto definitivo, una identità e speriamo di arrivare presto a quello che noi pensiamo, deve crescere il collettivo. A tratti al Granillo abbiamo messo sotto il Trapani ed anche il Siracusa, quindi oggi ci si chiede chi siamo tra quelle partite e quelle meno brillanti in altre circostanze. Si può vincere o perdere, ma la prestazione deve essere forte come l’approccio alle gare, non dobbiamo e non possiamo essere questi”.