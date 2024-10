Calciomercato Reggina: E’ fatta per Bouah, pronto anche Hernani. Ceduto Montalto

I due obiettivi di mercato per completare l’organico, il ds Taibi li ha messi a segno. Sulla corsia di destra insieme a Pierozzi, ci sarà un altro giovane Under, di proprietà della Roma, classe 2001. Si tratta di devid Eugene Bouah, arriva in prestito e da domani sarà a disposizione di Inzaghi. In dirittura d’arrivo anche il centrocampista Hernani. Dopo una lunga e faticosa trattativa, a breve dovrebbe concludersi in maniera positiva.

Cessione Montalto

“Reggina 1914 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, alla società AC Reggiana 1919, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Adriano Montalto.

Ad Adriano un grande in bocca al lupo per il prosieguo della stagione”.