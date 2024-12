Calciomercato Reggina: per la difesa si guarda in casa del Sorrento

La recentissima sessione di calciomercato, si è conclusa con la cessione di Bonacchi al Cassino. I tifosi aspettavano dei movimenti in entrata che invece non sono arrivati tranne quello che ha riguardato Grillo, l’esterno proveniente dall’Akragas. Si è sperato di prendere Convitto, poi sfumato per la resistenza del Siracusa, ma certamente l’arrivo più atteso era quello dell’attaccante. Anche in questo caso nulla di fatto e tutto rimandato al mercato riservato ai professionisti, almeno questo è quello che ha dichiarato il Dt Bonanno.

Leggi anche

Certamente l’intervento necessario e più urgente è quello che riguarda il difensore, perchè adesso anche numericamente con l’uscita di Bonacchi si è contati. Da diverse settimane il responsabile dell’area tecnica avrebbe puntato Andrea Cadili, classe 99, in forza al Sorrento compagine militante in serie C nel girone C. Ha trovato poco spazio fino al momento e la Reggina sarebbe soluzione gradita. Nonostante la giovane età ha accumulato già diverse esperienze in Lega Pro con le maglie di Olbia, Casertana, Picerno e appunto Sorrento. Ci sono presenze importanti anche in serie D con Acireale e poi Lamezia Terme.