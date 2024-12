Reggina: se Trocini cambia modulo, questo potrebbe essere lo schieramento

Quello spunto definito da Trocini interessante e da prendere in considerazione. Lo ha dichiarato il tecnico al termine della rocambolesca vittoria della Reggina sul Locri, partita nella quale gli amaranto per buona parte del secondo tempo hanno assunto un atteggiamento molto offensivo. Quel 4-2-3-1 che sembra sia piaciuto molto all’allenatore e che probabilmente avrebbe anche riproposto contro il Favara, match poi non giocato.

Con quali calciatori questo modulo potrebbe essere interpretato? Le opzioni non mancano soprattutto dopo i recuperi di Laaribi, Porcino e Dall’Oglio seppur ovviamente non potranno essere nelle migliori condizioni atletiche.

In porta ci sarà la conferma di Martinez, davanti a lui la linea a quattro composta da Vesprini o Giuliodori a destra, in mezzo Girasole e Ingegneri, a sinistra Ndoye. In mezzo al campo è possibile si riveda Forciniti e accanto a lui da scegliere uno tra Salandria e Laaribi con il primo favorito e dietro l’unica punta Barranco, dovrebbero agire a destra Ragusa, in mezzo Barillà, a sinistra Grillo. Se sta bene Porcino potrebbe essere un’altra opzione.