Reggina: l’ex Cirillo sulle potenzialità della squadra e le concorrenti

Sul quotidiano Gazzetta del Sud, l’intervista all’ex calciatore della Reggina Bruno Cirillo: “A mio avviso sta disputando un buon campionato anche se ci si aspettava qualcosa in più in termini di punti, ma le possibilità per recuperare rimangono intatte, certo sarà indispensabile battere il Favara. Come domenica bisognerà superare la Sancataldese, avversaria ampiamente alla portata.

La Reggina ha un’ottima batteria di Over e tra questi conosco Adejo, Barillà e Salandria per averci giocato insieme. Mi piace Provazza che nell’uno contro uno è formidabile. Anche gli Under hanno qualità.

Obiettivo promozione

Per la promozione? Il Siracusa ha enormi potenzialità, da tenere d’occhio pure la Scafatese, guidata da Atzori. Salvo imprevisti andrò allo stadio quando ci sarà lo scontro diretto con la Reggina alla seconda di ritorno, in quel match programmato a Scafati“.