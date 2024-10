Calciomercato: Nino Barillà vuole la Reggina. Lo conferma il suo procuratore

Qualche giorno addietro, quando ancora il candidato numero uno a sedere sulla panchina della Reggina era Roberto Stellone, vi avevamo raccontato di una idea che poteva diventare grande possibilità, cioè quella di rivedere in maglia amaranto Nino Barillà, centrocampista di grande esperienza, desideroso di chiudere la carriera in amaranto, così come conferma anche il suo procuratore Danilo Caravello a PSB:

Leggi anche

Barillà vuole chiudere con la Reggina

“Per quanto riguarda Barillà, non è più un segreto che il suo sogno sia quello di chiudere la carriera con la maglia della Reggina, dove tutto è iniziato. Ha un grande senso di appartenenza, ma è necessario che ci sia la volontà di entrambe le parti. Al momento non c’è stato alcun contatto, è comprensibile: gli amaranto hanno risolto da poco i problemi societari e soltanto ieri hanno dissipato il dubbio sulla guida tecnica scegliendo Filippo Inzaghi. Credo che da oggi possano iniziare a pensare al mercato, magari ci sarà un’evoluzione in tal senso”.