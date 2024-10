Calciomercato Reggina: il primo regalo per Inzaghi potrebbe arrivare dal Venezia

Con l’annuncio di Pippo Inzaghi sulla panchina della Reggina, si è scatenata anche l’individuazione di quelli che potrebbero essere i primi obiettivi. Gli scenari sono cambiati perchè insieme ai giovani che comunque arriveranno, ci saranno almeno cinque o sei ingressi individuati in calciatori di categoria. Secondo quanto riporta alfredopedulla.com il primo è un difensore ben conosciuto da Inzaghi:

“La Reggina ha annunciato Filippo Inzaghi per la panchina, contratto triennale e un programma molto ambizioso. E molto presto arriveranno i regali di mercato, c’è già un primo obiettivo concreto. Si tratta di Marco Modolo, difensore centrale 33enne con un contratto in scadenza a Venezia. Inzaghi lo ha allenato, lo conosce bene, le strade probabilmente si ricongiungeranno presto in Calabria“.