Calciomercato Reggina: dopo Inzaghi prossimo passo urgente i portieri

Ormai manca davvero poco. La Reggina sotto le direttive di Pippo Inzaghi a breve darà il via alla sua preparazione, anche se il luogo dove verrà effettuata non è stato ancora ufficializzato. E’ facile ipotizzare che almeno la prima parte si svolgerà presso il centro sportivo S. Agata, ricordando che la stagione nuova partirà in anticipo rispetto al solito, basti pensare che il 5 agosto la squadra giocherà la prima gara ufficiale di Coppa Italia contro la Sampdoria e la settimana successiva sarà campionato.

Leggi anche

Urgenza portieri e non solo

Dopo aver sbloccato la situazione allenatore, e bisogna fare i complimenti alla società per la scelta e la celerità nel decidere il dopo Stellone, adesso è il momento di pensare al rafforzamento della squadra. Chiunque ha espresso una opinione, pubblica o privata, ha dato per scontato che mister Inzaghi, prima della proposta economica, abbia chiesto garanzie assolute sotto l’aspetto tecnico, quindi calciatori affidabili e di categoria, con spazio ovviamente anche ai giovani. Rispetto a quegli elementi presenti in organico, ricordando che Bianchi è stato ceduto al Cesena, ce ne sono molti altri fuori dal progetto, almeno fino a ieri era così. Ne dovranno arrivare diversi, con dialoghi che per forza di cose inizieranno in ritardo rispetto a tutte le altre squadre.

Ma oggi la priorità assoluta è rappresentata dall’acquisizione dei due portieri. In organico non sono presenti al momento e per ovvi motivi sarebbe impossibile iniziare una preparazione senza di loro. Le trattative precedenti avevano portato a contatti stretti per riavere Micai, anche se le parti sono apparse distanti dall’accordo, mentre sembrava fatta per il giovane Ghidotti di proprietà della Fiorentina. Vedremo quello che accadrà in questi due giorni, da capire se il nuovo tecnico vorrà orientarsi su altro.