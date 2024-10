Calciomercato Reggina: interesse verso un centrocampista ex Cavese

Centrocampista esperto, di qualità e quantità. Lo cerca la Reggina per irrobustire una linea mediana composta da giocatori importanti, ma assente per caratteristiche di quell’elemento in grado di garantire quanto scritto in apertura. Si è parlato di Jacopo Dall’Oglio ma secondo quanto riferiscono i colleghi di seried24 la Reggina serebbe anche sulle tracce di Francesco Urso, calciatore che nel suo currucilum vanta esperienze in serie B, lo scorso anno alla Cavese, compagine promossa in serie C. Per lui 28 sono state le presenze e 4 le reti.

