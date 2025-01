Calciomercato: rescissione per l’ex Reggina Fabio Ceravolo

Anche in serie D c'è grande fermento soprattutto per quello che riguarda gli attaccanti

Mercato in continuo fermento anche in serie D dove soprattutto per gli attaccanti ci sono tanti movimenti. Tra gli ultimi si registra il saluto dell’ex attaccante della Reggina Fabio Ceravolo che ha rescisso il suo contratto con la società della Pro Palazzolo, squadra con la quale aveva collezionato 14 presenze e 5 reti in questa prima parte di stagione.

Tra i motivi della sua decisione probabilmente anche l’arrivo di un altro attaccante molto conosciuto nel panorama italiano come Paloschi, che tra l’altro, ha realizzato la sua prima rete con la nuova squadra all’esordio e, destino beffardo, i suoi ex compagni del Desenzano.