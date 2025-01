Calcio, ‘Operazione Nostaglia’: al raduno del Granillo si aggiunge un altro ex Reggina

“Verso fine anni ’90 era palesemente uno dei cognomi più belli da pronunciare. Non vi so dire perché, ma non vedevo l’ora che uscisse dal pacchetto la sua figurina per poter dire: OSHADOGAN.

E allora apriamolo ‘sto pacchetto e ufficializziamo Joseph Dayo Oshadogan! Sarà con noi sabato 14 giugno al raduno di Operazione Nostalgia a Reggio Calabria“.

L’ex Reggina si aggiungi ai già confermati Taibi, Amoruso, Lucarelli, Nakamura, Cozza, Mozart, Leon, Paredes Vargas.