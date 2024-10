Calciomercato Reggina: pronta un’altra cessione, poi nuovi ingressi

Dopo aver ceduto Domenico Mungo alla Puteolana, le operazioni in uscita della Reggina non sono terminate. L’organico conta a oggi ben 27 calciatori e basta fare un semplice calcolo per capire che mantenendo l’attuale numero per ogni gara di campionato molti giocatori saranno destinati alla tribuna.

Scendere di molto non sarà possibile semplicemente perchè se da un lato ci si vuole liberare di calciatori ritenuti fuori dal progetto tecnico, dall’altro c’è la necessità di consegnare a mister Pergolizzi almeno un altro centrocampista che abbia determinate caratteristiche e sicuramente un attaccante. Ricordiamo che alla prima uscita in trasferta contro l’Igea, oltre agli squalificati Barillà e Porcino, per lo stesso motivo sarà assente anche Barranco, mentre continua ad allenarsi a parte Rajkovic.

Tornando alle uscite, il prossimo destinato a salutare sembrerebbe il difensore Parodi. Il ragazzo ha sempre risposto con buone prestazioni e grande impegno quando è stato chiamato in causa e anche nel corso di questa prima parte di preparazione si è allenato con serietà e professionalità. Vedremo.

Rimane sempre un enorme punto interrogativo sulla posizione di Rosseti.