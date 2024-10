Calciomercato: la Reggina non riesce a cedere. Adesso è un problema

Con una campagna di rafforzamento che si dovrà completare, servono ancora almeno un altro difensore e nel reparto offensivo si valuta se intervenire con uno o due elementi, la Reggina si trova di fronte ad una problematica che pensava di non dover affrontare in questa sessione di calciomercato.

Ancora troppe le cessioni da effettuare

Sono ancora diversi gli elementi fuori dai programmi tecnici che non riescono a trovare collocazione. Per alcuni di questi mancano richieste ufficiali (Rubin), per qualcuno si allungano i tempi della rescissione contrattuale (Faty), per altri (Crimi), tutto sembrava potersi chiudere a breve scadenza ed invece il centrocampista è ancora un calciatore amaranto per altri ancora, i soliti noti Rossi e Garufo, le resistenze stanno di fatto bloccando il mercato della Reggina, oltre ad aumentare le possibilità con il passare del tempo, che rimangano sotto contratto anche per la prossima stagione, ma da spettatori. Ci sono comunque più di quindici giorni a disposizione ed a questo punto per riuscire a consegnare gli elementi che mancano ad Aglietti per il completamento dell’organico, non si può più aspettare, seppur con il rischio di ritrovarsi una rosa lunghissima. Soprattutto per il reparto offensivo, sugli obiettivi della Reggina la concorrenza è numerosa.