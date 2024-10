Calciomercato Reggina: il ds Taibi si fionda su Alberto Paloschi

In altra pagina del giornale abbiamo scritto delle attuali difficoltà che la Reggina sta riscontrando sulle operazioni in uscita. Sono cinque i calciatori fuori dai programmi tecnici (Rossi, Garufo, Rubin, Faty e Crimi) ai quali è necessario trovare una collocazione, ma tra rifiuti e mancanze di richieste, la situazione è in piena fase di stallo.

L’attaccante è la priorità, le posizioni di Rivas e Menez

A proposito di cessioni, ci sono da registrare interessi molto concreti per Rigoberto Rivas, soprattutto quello del Rapid Vienna, anche se al momento la Reggina ritiene il giocatore incedibile, sarebbe un peccato perderlo, anche se di fronte ad una offerta seria le necessità imporrebbero il sacrificio. E poi Jeremy Menez, per il quale la chiamata più significativa è arrivata dall’Arabia Saudita. Detto questo, il ds Taibi ha capito che per riuscire a prendere un attaccante forte e di categoria, non si potrà aspettare di sfoltire l’organico, magari rischiando, ma è fondamentale accelerare i tempi. Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, dal sondaggi si è passati alla proposta per Alberto Paloschi, al quale sarebbe stato proposto un annuale con opzione di rinnovo. Sempre aperti i discorsi con l’Atalanta per il giovane Tumminello, ma l’uno non esclude l’altro.