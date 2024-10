Calciomercato Reggina: le ultime sulle cessioni. Intanto sfuma Matos

Ore frenetiche queste che portano alla conclusione della prima sessione di calciomercato. La Reggina è tra le società più impegnate e spera di poter compiere l’impresa, quella di piazzare tutti i giocatori in esubero, più l’Over che risulta come diciannovesimo nella lista.

Leggi anche

Il punto sulle cessioni

Partiamo dalle cessioni. Dopo il no al Potenza, l’esterno Rubin potrebbe accettare il trasferimento alla Vis Pesaro, mentre si attendono notizie da Marco Rossi, riguardo il passaggio al Monopoli. Per Garufo si è fatto avanti il Lamezia Terme, ma la società sta cercando per lui una soluzione in serie C, possibile anche la risoluzione contrattuale. Crimi potrebbe accasarsi al Padova, mentre per Faty non ci sono al momento soluzioni. Nel frattempo il primo dei due obiettivi in caso di possibili nuovi acquisti Over è sfumato, perchè l’attaccante Matos si è trasferito al Perugia a titolo definitivo.