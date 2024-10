Calciomercato Reggina: ecco il colpo a centrocampo. Ufficiale Racine Ba

“AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Racine Ba che si lega al club con un contratto biennale.

Classe 2003, nella stagione appena conclusa, Racine ha vinto il campionato di Serie D con il Trapani collezionando 27 presenze tra coppa e campionato realizzando 2 reti. Di nazionalità senegalese, nella stagione 2022/23 ha militato nel Como in Serie B. Nella stagione 2021/22 ha invece vestito la casacca della Correggese in Serie D scendendo in campo in 34 occasioni”.