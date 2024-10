Calciomercato Reggina: contatti a sorpresa con un nuovo portiere

Proprio ieri vi raccontavamo degli incastri che avrebbero potuto sbloccare la situazione Sirigu, l’estremo difensore del Napoli seguito anche dalla Reggina, ma con la forte concorrenza del Cagliari. Tra i nomi del possibile effetto domino, rientrava anche quello di Nikita Contini, il portiere oggi vice Audero alla Sampdoria. La novità del giorno la racconta il giornalista Alfredo Pedullà e riguarda proprio Contini:

“La Reggina cerca un portiere da affiancare a Colombi, visto che probabilmente Ravaglia tornerà al Bologna per fine prestito. Gli amaranto hanno sondato Nicolas, poi hanno provato per Sirigu che lascerebbe Napoli soltanto per il Cagliari. E a quel punto il Napoli dovrebbe prendere un altro portiere, visto che – ecco la novità – su Nikita Contini ci sono stati contatti a sorpresa proprio con la Reggina. In ogni caso Contini non sarebbe stato il vice di Meret. Una soluzione, quella legata al classe 1996, che potrebbe avere sviluppi importanti molto presto, c’è il gradimento di Inzaghi. La Samp ha già provveduto a prendere Martin Turk, classe 2003, di proprietà del Parma“.