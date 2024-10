Calciomercato Reggina: sempre più Contini. Inzaghi a breve avrà un nuovo portiere

Ci siamo. Dopo l’ok di Nikita Contini, arriva anche quello del Napoli ed a breve, molto probabilmente nella giornata di venerdi, la Reggina avrà un nuovo portiere. Difficile pensare che l’estremo difensore verrà gettato nella mischia già dalla prossima gara di campionato, quella che gli amaranto giocheranno sabato con la Spal, di sicuro sarà a disposizione per quella successiva sempre al Granillo con la Ternana. L’entrata di Contini automaticamente colloca nella casella delle uscite quello che oggi nelle gerarchie è il dodicesimo, quindi Ravaglia, pronto a tornare al Bologna. Da capire come verrà gestita la lista Over, già piena e con Galabinov al momento fuori.

