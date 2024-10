Calciomercato: altro nome ‘pesante’ accostato alla Reggina. E’ un centrocampista

La Reggina vuole costruire una squadra forte, lo si intuisce da quelle che sono le trattative già concluse e dai tanti dialoghi avviati per riuscire a chiuderne altre. In attesa di Obi e con Folorunsho ancora distante, in mezzo al campo si vuole costruire una cerniera che sia garanzia assoluta per la difesa e capace di supportare adeguatamente l’attacco. Secondo quanto riferisce il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la società amaranto sarebbe sulle tracce di Luca Valzania, grande protagonista lo scorso anno con la maglia della Cremonese con la quale ha segnato una rete in campionato e ottenuto la promozione in serie A.

Leggi anche

La Reggina vuole Valzania

“La Cremonese sta chiudendo un’operazione per il centrocampo: si tratta di Santiago Ascacibar, classe 1997, che in passato era stato seguito da altri club italiani. Ascacibar ha lasciato il ritiro dell’Hertha Berlino per raggiungere il suo nuovo club. Un nuovo ingresso a centrocampo può portare a un’uscita quasi in automatico: la Reggina ha chiesto la disponibilità per Luca Valzania, una trattativa che può decollare nelle prossime ore”.

Possibile un cambio radicale del centrocampo, qualora si concretizzassero tutte le trattative, perchè insieme a Obi si discute per Brescianini, già detto di Folorunsho e con il Monza per Mazzitelli. Questo lascia presupporre che della vecchia guardia, il solo Ejjaki potrebbe rmanere, perchè andato già via Bianchi, potrebbero lasciare come più volte abbiamo scritto anche Bellomo e Crisetig, entrambi con destinazione Bari.