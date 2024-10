Attaccante Reggina: l’Over con un curriculum importante citato da Pergolizzi

In questi giorni si attendono gli annunci dei due centrocampisti, l'attaccante esperto e probabilmente un portiere Under

Jacopo Dall’Oglio era presente allo stadio Granillo in occasione del match di Coppa Italia che la Reggina ha giocato contro la Vibonese. Il centrocampista ex Avellino ha firmato il suo nuovo contratto con la società amaranto e a breve dovrebbe essere annunciato. Insieme a lui anche Francesco Urso, lo scorso anno alla Cavese compagine promossa in serie C, 28 le presenze per lui, 4 i gol realizzati. Un doppio colpo che irrobustisce una linea mediana già di livello ma che aggiunge ulteriore qualità, forza ed esperienza.

E nel corso della conferenza stampa post gara, mister Pergolizzi ha lanciato più di un indizio riguardo il rinforzo in attacco: “Eventualmente anche un Over con un curriculum importante” ha dichiarato l’allenatore amaranto e da quello che filtra quest’ultimo sarebbe stato individuato in Davis Curiale, classe 1987, ultima stagione al Terracina in Eccellenza dove nel totale della stagione ha realizzato 15 reti, vinto il campionato e la Coppa Italia di categoria.

Ma il curriculum di Curiale è lunghissimo tra serie B e C con tantissime squadre con le quali ha giocato tra cui Sambenedettese, Vicenza, Ravenna, Cittadella, Crotone, Triestina, Grosseto, Frosinone, Trapani, Lecce, Catania, Catanzaro, Vibonese, Messina.

Questione Martinez non ancora risolta e società che è andata alla ricerca di un altro portiere. L’idea sembrerebbe quella di orientarsi su un altro Under. Ne potrebbero arrivare addirittura due.