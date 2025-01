Calciomercato: mister Trocini risponde sull’arrivo prossimo di De Felice

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’incontro Ragusa-Reggina, mister Trocini ha risposto anche ad una domanda di calciomercato:

“Capomaggio stiamo imparando a conoscerlo meglio, ha potenzialità ma deve lavorare tanto come reparto e quindi conoscere i nostri meccanismi, ha voglia di migliorarsi. Rispetto al mercato, so che quella di De Felice è una situazione in via di definizione, ma fino a quando non c’è la firma… e poi alla vigilia di una partita così delicata non mi interessa parlare di altro”.