Calciomercato Reggina: il Dg Mangiarano parla di Liotti. Il rinnovo e le richieste

La Reggina, accusato il colpo riguardo un altro rifiuto al trasferimento in uscita (Rolando ha detto no al Catanzaro), tiene comunque sotto controllo il mercato sia per quello che riguarda le prossime operazioni in entrata, eventuali rinnovi su calciatori molti richiesti e spera di riuscire a sfoltire il proprio organico.

“Con Daniele Liotti c’è un discorso aperto per prolungare il contratto: il giocatore ha disputato un campionato importante, in B è un elemento di valore. Ma confermo anche il forte interessamento dell’Alessandria, che insiste. La trattativa è aperta”. Così Giuseppe Mangiarano, dg della Reggina, riporta TuttoB.