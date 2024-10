Calciomercato Reggina: tutto su Di Carmine. Per Adjapong si è a buon punto

Un attaccante forte e di categoria per rendere la Reggina più incisiva e pericolosa sul fronte offensivo. Per farlo, memori anche della esperienza nella passata stagione, si sta cercando il meglio o quasi.

Sul sito del giornalista esperto di calciomercato Alfredo pedullà, si legge di un pressing da parte della società amaranto verso il calciatore, al momento unico obiettivo: “La Reggina vuole chiudere subito altri due colpi. E confermiamo le priorità: Adjapong per la fascia destra, Di Carmine per l’attacco. I lavori con il Sassuolo per Adjapong sono a buonissimo punto, trattativa avviata e molto ben impostata. Capitolo attaccante: il vero obiettivo è Di Carmine, il pressing è totale: vi abbiamo anticipato l’offerta di un triennale di spessore (da circa 500 mila euro a stagione). Di Carmine presto deciderà, per ora si allena con il Verona, ha un contratto in scadenza. E la Reggina non vuole considerare soluzioni alternative, almeno fino a quando ci sarà la speranza di prendere l’ex Perugia”.