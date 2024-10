Calciomercato Reggina: per Di Chiara non è finita… per Folorunsho si

Se è vero che con l’arrivo di Gagliolo il reparto difensivo secondo Inzaghi sarebbe stato completato, è altrettanto vero che con più di un mese ancora a disposizione sul calciomercato, la Reggina non si farà sfuggire, qualora se ne creassero, delle opportunità. Una di queste potrebbe riguardare l’esterno Gianluca Di Chiara, rientrato al Perugia dopo il prestito biennale, ma sempre con una gran voglia di rivestire la maglia amaranto.

Non si molla Di Chiara, Folorunsho al Bari

Superato l’ostacolo ingaggio, lo scoglio più significativo in questo momento è rappresentato dal tecnico degli umbri Castori che non ha nessuna intenzione di consegnarlo ad una diretta concorrente, ritenendolo molto utile al suo gioco. La Reggina non ha mollato la presa e non ha intenzione di farlo fino a quando sarà possibile, puntanto molto, come detto, sulla volontà del calciatore. Discorsi tutt’altro che chiusi. Completamente chiuso, invece, quello con Folorunsho. Anche in questo caso si è puntato molto sul desiderio di Michael di voler tornare per la terza volta alla Reggina, ma il Napoli ha detto no, rifiutando anche una proposta economica del club amaranto. Sarà avversario dal prossimo campionato, andando a vestire la maglia del Bari. Atteso dai pugliesi per martedi 26 luglio.