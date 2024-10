Calciomercato: il futuro dell’ex Reggina Gianluca Di Chiara ancora in B

La Reggina non conosce ancora il proprio destino e quel famoso vantaggio a cui si faceva riferimento dopo la fine della stagione su eventuali interventi di mercato, nel caso si riuscisse ad iscriversi al prossimo campionato, andrà disperso. C’erano comunque delle certezze, una delle quali rappresentata dall’impossibilità a riavere Gianluca Di Chiara ancora in amaranto, in scadenza dopo i due anni di prestito e di ritorno al Perugia. I colleghi di PSB scrivono:

“Con la partenza di Ferrarini e Beghetto ormai certa, per fine prestito, sarà indispensabile intervenire sul mercato per sanare i buchi sulle fasce. Tanti dubbi aleggiano attorno alla conferma di Lisi e Falzerano. Il primo, dopo una grande partenza in campionato, è stato costretto a fermarsi ripetutamente per una lunga serie di infortuni. Il secondo, in scadenza a giugno, non dovrebbe ricevere una proposta di rinnovo. Vista la difficoltà di reperire esterni mancini di qualità, il Perugia – come riporta Il Messaggero ed. Umbria – potrebbe decidere di trattenere alla base Di Chiara, al ritorno dal prestito alla Reggina. Dopo una stagione importantissima, in cui si è confermato tra i migliori in maglia amaranto, il giocatore potrebbe rimanere sotto la guida di Alvini”.