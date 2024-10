Calciomercato Reggina: Massimo Mariotto consiglia un suo attaccante ad Aglietti

"Taibi direttore sportivo eccellente. Un intervento per reparto e si può puntare in alto"

E’ uno di quei calciatori che ha fatto la storia della Reggina Calcio. Due promozioni in serie B per lui, reggino d’adozione ed un attaccamento alla maglia amaranto come pochi. Massimo Mariotto oggi è un Ds apprezzato ed ex compagno di squadra dell’attuale allenatore della Reggina Alfredo Aglietti. Il suo pensiero espresso ai colleghi di Gazzetta del Sud:

Il suo arrivo alla Reggina

“Mi fa piacere che Aglietti sia tornato alla Reggina. Con Alfredo ci conosciamo da diverso tempo e gli auguro di ottenere i risultati che tutti i tifosi sperano. E’ un tecnico bravo che avrebbe meritato di avere una chance nel campionato di serie A. Ricordo quando nel 94 venne a Reggio, era alla ribalta per il gol segnato in amichevole alla Nazionale di Arrigo Sacchi con il suo Pontedera. A noi mancava il bomber e il suo arrivo fu determinante per la vittoria del campionato. Segnava da ogni posizione”.

“Grande Aglietti, Taibi eccellente Ds”