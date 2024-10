Calciomercato Reggina: due società di serie C sul centrocampista Gavioli

Tra le operazioni in uscita della Reggina, oltre ai quattro-cinque Over già annunciati dal Ds Taibi, ci saranno anche quei giovani che nel corso di questa prima parte di stagione non si sono visti in campo. Perchè tra gli obiettivi della società, c’è anche quello di ridurre il numero di calciatori in organico e quindi via coloro non ritenuti adatti a dare un contributo significativo alla parte restante del campionato.

Leggi anche

Su Gavioli anche il Renate

Nel gruppo dei giovani c’è anche Lorenzo Gavioli che ha diversi estimatori in Serie C. Certamente la Feralpisalò dove il centrocampista è già stato nella scorsa stagione, ma il ragazzo di proprietà dell’Inter piace molto anche al Renate dell’ex Roberto Cevoli. La Reggina non avrà problemi a trovargli una sistemazione.