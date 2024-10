Calciomercato Reggina: un giovane del Cagliari come obiettivo per la difesa

La politica della Reggina è ben delineata. Rinforzi in ogni reparto, al momento tranne l'attacco

Se per la corsia esterna Franco Orozco è veramente ad un passo dal vestire la maglia amaranto, almeno altri quattro dovrebbero essere gli interventi in entrata per la Reggina.

Nel mirino un giovane del Cagliari

E la politica è assolutamente confermata, perchè si guarda solo ed esclusivamente al mercato dei giovani come Pezzella e Giraudo. A tale proposito, secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, la Reggina avrebbe messo gli occhi sul difensore del Cagliari Giorgio Altare, classe 1998, fisico possente che si sviluppa in 1,90 cm, solo due presenze nell’arco di questa stagione. Il poco spazio trovato fino al momento e la voglia di giocare, potrebbe convincerlo ad accettare il trasferimento.