Calciomercato Reggina: è fatta per Orozco. I dettagli dell’operazione

Come anticipato da alfredopedulla.com, la Reggina si è piombata sul talento esterno del Lanus Franco Orozco e l’operazione è praticamente ai dettagli, come come riporta il sito dell’esperto giornalista di calciomercato: “La Reggina è sul punto di chiudere l’operazione Franco Orozco con il Lanus: siamo scambio di documenti con il club argentino. Confermiamo i termini dell’operazione: prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. L’esterno offensivo classe 2002 (compirà 20 anni tra pochi giorni) aveva diverse proposte e ha scelto la Reggina. Completato lo scambio di documenti, si potrà procedere con il suo sbarco in Calabria, previsto per la prossima settimana“.

Leggi anche