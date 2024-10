Reggina: Alfredo Pedullà su tutto il calciomercato degli amaranto

Come ogni mercoledi, intervento a Reggina Tv del giornalista Alfredo Pedullà. Ovviamente l’argomento principale, quello riguardante il calciomercato: “Oggi le operazioni si possono chiudere anche in altri modi. La Reggina lavora su Orozco del Lanus da diversi giorni, su di lui c’è stato anche un forte interesse da parte di altri club europei. Potrebbe essere a Reggio già dalla prossima settimana. Una trattativa più che avviata, un prestito con diritto di riscatto fissato a quattro milioni. La valutazione del calciatore è quella, ma non ci sono obblighi, i prossimi mesi faranno la differenza, poi alla fine della stagione si ne discuterà. Pezzella e Giraudo sono altri due nomi caldi, su quest’ultimo credo si possa chiudere con un prestito con diritto di riscatto avendo appena rinnovato con la Vis Pesaro. C’è concretezza su tutti e tre, come la cessione in prestito di Liotti al Cosenza. Gavioli andrà in serie C e vedremo quello che accadrà con Tumminello“.

“Non credo che Rivas possa andare via a gennaio, tranne che non arrivi una proposta irrinunciabile, ma in questo momento non mi risulta. Quando arriva Orozco, che gioca a piede invertito, l’honduregno potrebbe traslocare a destra. In attacco rimarranno sia Montalto che Galabinov, ad oggi non ci sono novità. Laribi e Ricci sono situazioni che vanno valutate, lo scarso rendimento è da capire se per demerito loro o per una collocazione in campo non adeguata che gli ha dato Aglietti. Credetemi, su Faty non ho nessuna notizia, ma se la Reggina cerca un altro centrocampista… va valutata anche la sua condizione visto che non gioca da tempo, Toscano ha bisogno di gente pronta. A gennaio non si faranno grandi movimenti o rivoluzioni. Se Taibi chiude queste tre, ne farà ancora un paio, forse tre. Barillà? Ma riusciamo a guardare per una volta avanti e non indietro? Basta libri della nostalgia e degli amarcord. Menez mi ha deluso perchè ha deciso di parcheggiarsi, adesso deve trovare un amatore che copra l’ingaggio che gli garantisce la Reggina per un anno e mezzo. Ci trascineremo la vicenda ancora per un pò”.