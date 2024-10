Calciomercato Reggina: un altro nome per le corsie esterne dopo Orozco

La batteria degli esterni è quella che subirà i maggiori cambiamenti. Ad oggi Rivas e Bellomo rappresentano i punti fermi, per tutti gli altri è probabile si cerchi una sistemazione. L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha scritto di un colpo a sorpresa che potrebbe concretizzarsi nelle prossime, si tratta di Franco Orozco, classe 2002, esterno offensivo del Lanus con passaporto comunitario.

Leggi anche

Alla ricerca di giovani esterni

Su Gazzetta del Sud, sempre per quello che riguarda gli esterni si scrive: “All’interesse conclamato per Daniele Iacoponi (19), esterno del Parma che la Reggina vorrebbe in prestito, si aggiunge anche quello per Riccardo Ciervo (19), calciatore con caratteristiche offensive di proprietà della Roma ma attualmente alla Sampdoria. Con i blucerchiati, in questa stagione, ha esordito in Serie A. Può giocare sia a destra che a sinistra e se i liguri dovessero liberarlo, gli amaranto sarebbero in prima fila per l’ingaggio fino al termine del campionato”.