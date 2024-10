Dieci giorni alla partita con il Brescia: Reggina in nove e senza portieri. Gli scenari

Si sperava in un miglioramento della situazione ed invece le notizie che arrivano da casa Reggina segnano un ulteriore caso di positività. Sale così a ventuno il numero dei contagiati di cui diciannove calciatori, ma soprattutto dentro anche i tre portieri, condizione che rende davvero impossibile il poter tornare in campo.

Gli interventi di De Lillo e Taibi

In due momenti diversi ci sono stati gli interventi del GM De Lillo e quello del Ds Taibi. Il primo ha manifestato la necessità di far convocare una nuova Assemblea di Lega per capire come procedere, visto che la situazione covid non riguarda solo la società amaranto e chiedere un ulteriore rinvio, il secondo ha parlato di un numero esagerato di contagiati e soprattutto il coinvolgimento dei tre portieri senza i quali diventa molto complicato ripartire giorno 15 gennaio. Da Brescia, invece, fanno sapere che dopo aver digerito mal volentieri lo slittamento delle gare del 26 e 29 dicembre, non hanno più intenzione di rinviare ancora e questo lascia presupporre che una eventuale nuova riunione di Lega, porterà a posizioni contrapposte e decisioni difficili da prendere. Non resta che aspettare.