Calciomercato: la Reggina sonda il terreno per un giovane dell’Empoli

I grandi nomi non interessano più e non solo alla Reggina. La vittoria del campionato da parte del Venezia, la pandemia e quindi i mancati introiti ed i fallimenti sportivi di società robuste con tante grandi firme, ha ulteriormente consolidato per tutti quella idea da sempre discussa ma da pochi messa in pratica, di puntare sui giovani. La prossima serie B ne avrà tantissimi e la Reggina sarà tra quelle società che punterà molto sul talento di calciatori che militano nei vari settori giovanili delle grandi società e non solo.

Secondo quanto raccolto da TMW, “dopo la vittoria del campionato Primavera con l’Empoli per Francesco Donati, terzino destro classe 2001, potrebbero aprirsi le porte del calcio dei grandi. Il giocatore di Livorno ha ricevuto alcuni sondaggi da parte di Perugia, Pescara e Reggina“. Definito come uno dei pezzi pregiati di un settore giovanile, come quello dell’Empoli, storicamente di grandi tradizioni, Francesco Donati è giocatore di qualità, corsa, giovanissimo classe 2001, tra i grandi protagonisti dell’ultima stagione dei toscani, conclusasi con il titolo di campioni d’Italia. Gli addetti ai lavori parlano di lui come un predestinato.