Calciomercato: la Reggina non aspetta Folorunsho, ma..

Oggi le priorità sono rappresentate dalla chiusura delle trattative per il portiere titolare ed almeno uno dei due esterni del Sassuolo. Tra pochi giorni la squadra si radunerà e mister Aglietti insieme al probabilissimo arrivo di Stefano Turati, giovane estremo difensore della società neroverde, vorrebbe avere da subito anche colui che dovrà difendere i pali della Reggina da titolare. La corsa è sempre a due tra Vigorito e Micai, ma se si dovesse prolungare ancora l’attesa, non è escluso che ci si orienti altrove.

Con il Sassuolo per un esterno di qualità

Sempre con il Sassuolo si sta cercando la giusta combinazione per riuscire ad avere uno tra Ricci e Brignola, difficile pensare che possano arrivare entrambi. Il primo è l’esterno ideale per Aglietti, il secondo più offensivo, rapido e con una straordinaria capacità di saltare l’uomo. Vedremo cosa riuscirà a fare il ds Taibi.

Folorunsho non è una priorità

Ed intanto negli ultimi giorni si è tornato a parlare di Folorunsho. Il giocatore di proprietà del Napoli ha manifestato attraverso il suo procuratore, il desiderio di poter approdare ad una squadra della massima serie. C’è stato qualche timido tentativo ma nulla più, mentre in serie B Benevento e Lecce hanno fatto qualche sondaggio. Per la Reggina non rappresenta più una priorità, concetto ribadito da Taibi che però nelle recenti interviste ha anche dichiarato: “Il calciatore vuole la serie A, se dovesse restare in B la Reggina è la sua prima scelta ci ha detto, ma noi abbiamo iniziato a guardare anche altri profili“.