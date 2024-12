Calciomercato: un altro ex Reggina alla corte di Mimmo Toscano

I suoi ex, quando è possibile, Mimmo Toscano li porta sempre con se. Ci sono quelli storici come De Rose, adesso a Catania, ma anche Corazza che con il tecnico reggino ha conquistato diverse promozioni e ora prosegue a suon di reti il suo percorso all’Ascoli. Ma ci sono anche quelli occasionali, come nella circostanza attuale che ha visto la società etnea “costretta” a intervenire sul mercato alla ricerca di un portiere per sostituire l’infortunato Bethers e poco convinti di Adamonis.

In rossoazzurro l’estremo difensore Alessandro Farroni, 27 anni, alla Reggina nella stagione 2019-2020, quella tanto per intenderci della promozione in serie B, ovviamente con Toscano in panchina. Il Catania si affida all’esperienza in un momento particolarmente delicato e con la tifoseria che dopo un nuovo passo falso in casa, ha fortemente contestato la squadra.